В Мурманске открыли мурал в память о погибшем в Курске мальчике

Речь идет о пятилетнем Толе, который погиб при атаке беспилотников на пляже

МУРМАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Мурал на фасаде одного из домов в Мурманске открыли в субботу, он посвящен пятилетнему мальчику Толе, который погиб после атаки беспилотников на пляже в Курске, закрыв собой маму. Мама родилась и выросла в Мурманской области, на открытие мурала пришли ее однокурсники из Мурманского государственного технического университета, сообщил губернатор Андрей Чибис.

"Маленький герой Толя навсегда станет примером храбрости для юных мурманчан. Сегодня в Мурманске на улице Фрунзе, 18 открыли мурал. Он посвящен пятилетнему мальчику Толе, который 8 июля этого года, во время атаки беспилотников в Курске, закрыл собой маму и погиб. Мама Толи, Полина, родилась и выросла в нашей области. На открытие мурала пришли ее однокурсники из МГТУ. Верим, что поддержка мурманчан будет давать Толиной маме сил", - написал Чибис в своем Telegram-канале.