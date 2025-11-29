Депутат Боярский: РКН заблокировал фотохостинг, распространявший детскую порнографию

Глава комитета Госдумы по информполитике сообщил, что ежемесячно на ресурс заходит более 11,5 млн пользователей со всего мира, в том числе 1,6 млн с территории России

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) заблокировал фотохостинг, на котором размещались материалы с детской порнографией. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Ранее, как рассказал депутат, внимание на "вопиющий случай распространения детской порнографии" обратили СМИ.

"Оперативно с коллегами из Роскомнадзора провели необходимые проверочные мероприятия, в ходе которых выяснилось, что фотохостинг системно размещает материалы с детской порнографией. Не буду приводить название ресурса, но ежемесячно на него заходит более 11,5 млн пользователей со всего мира, в том числе 1,6 млн с территории России. Ранее этот сайт неоднократно попадал в поле зрения регулятора, в этот раз было принято решение о его полной блокировке на территории России. Он более недоступен", - написал он в своем Telegram-канале.