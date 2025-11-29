Полпред в СЗФО оценил соцполитику и поддержку экономики Вологодской области

Игорь Руденя также уделил внимание теме содействия участникам специальной военной операции и членам их семей в регионе

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя высоко оценил уровень исполнения поручений и социальных инициатив главы государства, поддержки экономики региона, сообщается на сайте полпредства. Руденя принял участие в работе сессии Вологодского заксобрания, на котором в первом чтении рассмотрен проект бюджета на предстоящие три года.

"Высокими темпами развивается сельское хозяйство, это очень важно для Вологодской области, которая всегда славилась своими качественными продуктами, брендами. Я уверен, работники отрасли и жители сельской местности оценят эту позицию областного правительства", - привела пресс-служба слова полпреда.

В ходе рабочей встречи с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым по итогам заседания областного парламента, полпред отметил, что "в регионе уделяется безусловное внимание исполнению поручений и социальных инициатив главы государства, не снижаются объемы финансирования по социальным направлениям, демографии, помощи многодетным семьям, поддерживается реальный сектор экономики".

Отдельное внимание полпреда и губернатора было уделено теме поддержки участников специальной военной операции и членам их семей. С начала СВО на гуманитарную помощь, поддержку бойцов и их семей из Вологодской области направлено более 10,6 млрд рублей. В регионе действует 45 мер государственной поддержки военнослужащих и членов их семей, при этом помощь получают все без исключения - мобилизованные, контрактники, добровольцы.

Об исполнении нацпроектов

Также обсуждался ход исполнения на территории Вологодской области национальных проектов. В 2025 году регион участвует в 13 национальных проектах, в том числе в двух нацпроектах технологического лидерства. В регионе полное достижение показателей по 11 из 13 проектов.

"Действительно, наш бюджет носит ярко выраженный социально-ориентированный характер и в то же время является бюджетом развития. У нас образцово-показательное качество управления финансами - это отмечают эксперты и Министерство финансов Российской Федерации. Стоит отметить, что дефицит в полном объеме обеспечен остатками на счете областного бюджета. Все средства направлены на улучшение качества жизни вологжан и решение первоочередных задач, которые нельзя откладывать", - сказал губернатор.

Представитель президента также ознакомился с работой Вологодского оптико-механического завода, выпускающего продукцию, которая имеет большое значение для науки, экономики и обороноспособности страны. Посетил Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн, где на данный момент прошли медицинскую реабилитацию уже 410 участников СВО.

Бюджет Вологодской области на 2026 год принят в первом чтении, его доходы спланированы в объеме 129 млрд рублей, в том числе собственные налоговые и неналоговые - 109,4 млрд, расходы - 139,2 млрд рублей, дефицит 10,2 млрд рублей планируется покрывать бюджетными и коммерческими кредитами. Областной бюджет на 2025 год с учетом поправок составит по доходам 134,2 млрд рублей, расходы - 173,4 млрд рублей. Дефицит в 39,2 млрд рублей - технический, поскольку полностью покрывается остатками средств областного бюджета, которые были сформированы на 1 января этого года.