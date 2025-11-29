Адвокат сообщил о продлении ареста брату и племяннику католикоса всех армян

Обоим следствие инкриминирует хулиганство и воспрепятствование проведению агитационной кампании

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 29 ноября. /ТАСС/. Арест брату католикоса всех армян Гарегина II Геворгу Нерсисяну продлен на два месяц, а племяннику Амбарцуму Нерсисяну - на три месяца. Об этом сообщил ТАСС их адвокат Ара Зограбян.

Обоим следствие инкриминирует хулиганство и воспрепятствование проведению агитационной кампании. Дело с обвинительным заключением Генеральная прокуратура Армении направила в суд 17 ноября.

"Арест Геворга Нерсисяна, брата католикоса всех армян Гарегина II, продлен на два месяца, а арест его племянника Амбарцума Нерсисяна - на три месяца",- сообщил Зограбян.

Ранее Зограбян в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил, что брату католикоса всех армян и его племяннику было предъявлено обвинение на основании поста, опубликованного в Facebook кандидатом в мэры города Вагаршапата от партии "Республика" Арутюном Мкртчяном. По утверждению Мкртчяна, 1 ноября Геворг Нерсисян с сыновьями воспрепятствовали агитации, проводящейся в преддверии выборов в органы местного самоуправления укрупненной общины Вагаршапат Армавирской области, запланированных на 16 ноября. По этой статье предполагается наказание от трех до шести лет лишения свободы.

Армянский суд 3 ноября вынес решение о заключении под арест сроком на месяц брата католикоса Геворга Нерсисяна и его племянника Амбарцума Нерсисяна. Защита Нерсисянов подчеркивает, что обнародованные с места инцидента видеозаписи свидетельствуют о беспочвенности предъявленных обвинении и лжесвидетельствовании.