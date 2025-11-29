В Мурманской области назвали фейком видео об отмене выплат участникам СВО

В оперштабе региона призвали к бдительности

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Распространяемое в интернете видео с участием якобы губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и его заявление об отмене единовременных выплат участникам специальной военной операции является фейком. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

"В интернет вбросили очередное фейковое видео якобы с участием губернатора Андрея Чибиса. Сотрудники ЦИПСО очень быстро создали дипфейк на основе видео, выложенного сегодня в канале главы региона. В подделке утверждается, что якобы отменены единовременные выплаты участникам специальной военной операции - это ложь", - говорится в сообщении.

В оперштабе призвали к бдительности - с помощью нейросетей сегодня возможно создать видео с лицом и голосом любого человека. Это уже не первая попытка вбросить в интернет-пространство региона фальшивое видео с лицом губернатора Чибиса.

Ранее власти Заполярья называли фейком постановление правительства региона о переименовании одной из улиц Мурманска в честь дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, видео с губернатором Чибисом о привлечении резервистов к службе в зоне проведения СВО, приказ об организации подвоза школьников из-за дефицита топлива, приказ о приостановке социальных выплат.