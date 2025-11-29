ANSA: выявленная Airbus проблема с A320 касается и самолета Папы Римского

Как сообщили в службе печати Святого престола, необходимая деталь уже доставляется из Рима

Редакция сайта ТАСС

ВАТИКАН, 29 ноября. /ТАСС/. Самолет Airbus A320 авиакомпании ITA Airways, на котором Папа Римский Лев XIV прилетел в Турцию, также должен подвергнуться модификации в связи с выявленной проблемой. Как сообщили в службе печати Святого престола, на которую ссылается агентство ANSA, необходимая деталь - монитор - уже доставляется из Рима.

Понтифик вылетел в Турцию 27 ноября и 30 ноября должен перелететь тем же бортом в Ливан, вторую страну, посещаемую в рамках его первой зарубежной поездки. Возвращение в Рим запланировано на 2 декабря.

Ранее европейский концерн Airbus сообщил, что выявил проблему пагубного воздействия солнечного излучения на данные, имеющие критически важное значение для управления полетами. Производитель проводит экстренное обновление программного обеспечения авиалайнеров серии A320.