Во Владикавказе ставку земельного налога снизили для соцобъектов

Она уменьшилась до 1,2%

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 ноября. /ТАСС/. Ставка земельного налога снижена во Владикавказе для объектов социального обслуживания, здравоохранения, образования, просвещения города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"Депутаты собрания представителей Владикавказа снизили ставку земельного налога для объектов социального обслуживания, здравоохранения, образования, просвещения до 1,2% от кадастровой стоимости в 2026 году", - сказал собеседник агентства.

В то же время по ряду категорий использования земельных участков для юридических лиц налог был скорректирован в сторону увеличения до 1,2%. Максимально допустимая законом ставка налогообложения, благодаря единой принципиальной позиции муниципальных депутатов, не была применена.

Таким образом, были устранены перекосы в налогообложении и применена более справедливая и социально ориентированная цифра налога.

Сумма земельного налога, подлежащего уплате юридическими лицами в 2024 году, составляет около 180 млн рублей. С учетом внесенных депутатами изменений доходная часть городского бюджета вырастет.