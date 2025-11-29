В Коми матери девяти детей вручили орден "Родительская слава"

Вручение высокой награды состоялось накануне Дня матери

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 29 ноября. /ТАСС/. Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн вручил орден "Родительская слава" матери девяти детей Ольге Сметаниной. Вручение высокой награды, которой жительница Сыктывкара удостоена по указу президента России Владимира Путина, состоялось накануне Дня матери, сообщила пресс-служба главы региона.

"Многодетные семьи - это настоящая ценность, основа и сила нашего общества. Вырастить даже одного ребенка - нелегкий труд, а у вас их девять. Ваша стойкость, любовь и преданность семье вызывают огромное уважение", - привела пресс-служба слова главы республики.

История Сметаниной - это история материнского мужества. Оставшись вдовой в 2015 году, она взяла на себя все заботы о воспитании детей. Сегодня ее старшие дети уже создали свои семьи, средние - получают профессиональное образование, двое младших живут с матерью.

"Большое спасибо за внимание к нашей семье. Благодарю наше государство, Владимира Владимировича и лично вас, Ростислав Эрнстович, за такую высокую оценку моего труда. Эта награда - большая честь для меня", - сказала многодетная мать.