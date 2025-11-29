Донецкий мост через реку Кальмиус стал объектом культурного наследия региона

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Донецкий мост через реку Кальмиус внесли в список объектов культурного наследия регионального значения, рассказал ТАСС председатель комитета по охране объектов культурного наследия ДНР Геннадий Полянский.

"Постановлением правительства ДНР утвержден перечень объектов культурного наследия местного и регионального значения. В объектах регионального значения в первой строке числится архитектурный комплекс моста через реку Кальмиус", - отметил Полянский.

Мост через Кальмиус создавали знаковые архитекторы и скульпторы Советского Союза. Уникальные барельефы отражают культурную, трудовую и боевую историю Донбасса, а сама конструкция моста - это совокупность передовых решений того времени, рассказал Евгений Гайворонский, заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

"Этот мост, на тот момент, вобрал самые лучшие достижения мостостроения того периода. Когда он был построен и введен в эксплуатацию в 1954 году, он стал примером для подражания и проектирования по всему Советскому Союзу", - отметил Гайворонский.

Сейчас региональный объект культурного наследия активно восстанавливают. Заместитель генерального директора мостостроительной компании подрядчика Денис Петренко рассказал, что мост, соединяющий Ворошиловский и Калининский районы Донецка, находился в критическом состоянии и простоял бы не более двух лет. Сейчас специалисты демонтируют пролеты, опоры, металлоконструкции, декоративные элементы, устанавливают технологические опорные площадки.

"Во время эксплуатации моста содержание практически не осуществлялось. Когда мы приступили к реконструкции данного искусственного сооружения, мы обратили внимание на большой износ металлоконструкций пролетного строения, некоторые опоры мостового сооружения дали осадку, трещины. Началось разрушение мостового сооружения, <...> сооружение практически не обслуживалось. Силами местного ДРСУ делали, что могли, но этого было недостаточно", - отметил Петренко.

Петренко сообщил, что над восстановлением моста через Кальмиус работают 50 человек и более 10 единиц спецтехники.