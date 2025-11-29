Авиарейсы из Каракаса не отменили после заявления Трампа

КАРАКАС, 29 ноября. /ТАСС/. Рейсы авиакомпаний из международного аэропорта Каракаса Майкетия не отменены после заявления президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

В расписании в ближайшие часы остаются вылеты венесуэльской компании Conviasa в Мексику и Барбадос, панамской компании Copa Airlines в Боготу и Панаму, венесуэльской Avior Airlines в Боготу. Нет изменений и в расписании внутренних рейсов венесуэльских авиакомпаний.

Ранее Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.