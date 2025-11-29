В Берлине проходит массовая демонстрация в поддержку Палестины

Митингующие призывают прекратить поставки оружия Израилю и остановить геноцид в секторе Газа

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Массовая демонстрация в поддержку Палестины и против Израиля проходит в Берлине. Активисты собрались у станции метро "Котбуссер Тор" в берлинском районе Кройцберг и направились маршем в сторону центра города, передает корреспондент ТАСС.

В руках они держат палестинские флаги, плакаты и транспаранты с надписями в поддержку Палестины. Участники манифестации под названием "Прекратите пособничество. Санкции немедленно!" скандируют различные пропалестинские лозунги. Активисты, среди прочего, призывают к скорейшему введению жестких экономических и дипломатических санкций против Израиля до полного соблюдения им международного гуманитарного права. Кроме того, демонстранты призывают прекратить поставки оружия Израилю и остановить геноцид в секторе Газа.

Слышны выкрики на английском и немецком языках. Демонстрация проходит мирно, безопасность участников обеспечивают многочисленные сотрудники берлинской полиции. Активистов сопровождает большое количество полицейских машин. Серьезных инцидентов пока не зафиксировано.

Точных данных о числе участников демонстрации на данный момент нет, однако речь может идти как минимум о нескольких сотнях. На вопрос о числе активистов представитель местных правоохранительных органов сообщил корреспонденту ТАСС, что точные цифры появятся только позже вечером.

15 сентября канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил войну всем формам антисемитизма в Германии и отметил, что потрясен новой вспышкой этого явления в стране. После обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного проникновением 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, в Германии практически регулярно проходят демонстрации в поддержку Палестины. 8 октября 2023 года занимавший тогда пост канцлера ФРГ Олаф Шольц заявлял, что в Германии будут тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения.