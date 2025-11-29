Губернатор Калининградской области сообщил о поддельном аккаунте с его именем

Также в соцсетях распространили фейковое постановление

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных предупредил о существовании поддельного аккаунта, информирующего от его имени. В нем распространяют недостоверную информацию, сообщил Беспрозванных в своем Telegram-канале.

"Распространяются очередные фейки. От моего имени создан поддельный аккаунт, с которого ведется переписка в мессенджерах, в чатах от моего имени сообщают недостоверную информацию. Поддельный аккаунт рекомендуют блокировать и не вести с ним переписку", - сообщил Беспрозванных.

Также в соцсетях распространяют фейковое постановление, где якобы за подписью губернатора даются поручения по работе с обращениями, предупредил глава региона.

Ранее пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова предупредила о фейковом письме от имени заместителя председателя правительства - министра социальной политики Калининградской области Анжелики Майстер, в котором утверждается, что власти региона рассматривают возможность передачи квартир эмигрировавших граждан в пользу участников СВО. Также публикуется сгенерированное с помощью нейросети видео с аналогичным посылом.

На конец октября в Калининградской области фиксировалось около 10% фейковых публикаций от общего числа распространенных по Сети. В большинстве случаев мошенники создают лженовости по темам, которые волнуют многих, затрагивая социальные сферы жизни населения. Среди этих тем: здравоохранение, ЖКХ, СВО, образование, экономика, государственная безопасность, добавила пресс-секретарь.