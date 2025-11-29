В финал конкурса "Это у нас семейное" вышли более 30 семей из УрФО

Летом 2026 года победители поедут в Москву для участия в заключительном этапе

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Более 30 семей из Уральского федерального округа (УрФО) победили в окружном полуфинале конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей", который прошел в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса. Летом 2026 года победители поедут в Москву для участия в финале, где будут разыграны 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

"За шанс выйти в финал в конкурсный день сражались 155 семейных команд из всех регионов Уральского федерального округа. Победителями стали 12 семей из Челябинской области, 8 семей из Свердловской области, 5 семей из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 4 семьи из Тюменской области, по одной семье из Курганской области и Ямало-Ненецкого автономного округа", - рассказали в пресс-службе.

Финалисты были определены по итогам интеллектуальных, спортивных и творческих испытаний.

Генеральный директор платформы "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин отметил, что участники стали одной большой и дружной командой. "Именно в этом - в единении, в радости быть частью чего-то большего - и заключается главная ценность нашего конкурса. Такие семьи, где заботятся друг о друге, - это настоящая опора и светлое будущее нашей страны" - приводит его слова пресс-служба.

Всего на участие во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное" зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Конкурс "Это у нас семейное" - часть национального проекта "Семья". Победители полуфиналов отправятся на финал конкурса "Это у нас семейное", который пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года в Москве. Все финалисты смогут отправиться в семейное путешествие.