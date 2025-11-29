В работе голосового помощника "Алиса" произошли сбои

Число жалоб на сбои в сервисе достигло 1 900, свидетельствуют данные портала Downdetector

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские пользователи сообщают о сбое в работе сервисов "Яндекса", в том числе виртуального ассистента "Алиса".

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его информации, число жалоб на сбои в сервисе достигло 1 900. Больше всего жалоб поступает от пользователей из Ямало-Ненецкого автономного округа - 19%, Архангельской и Калининградской областей - 9%, а также из Москвы и Ярославской области - 8%.