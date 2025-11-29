Умерла журналист Лидия Чешкова

Ей был 91 год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Журналист и публицист Лидия Чешкова, которая работала в издании "Вокруг света", умерла в возрасте 91 года 28 ноября. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вчера на 92-м году жизни скончалась журналист и публицист Лидия Александровна Чешкова, посвятившая всю свою жизнь изданию "Вокруг света", - написала дипломат в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение фотографией с 90-летия Чешковой.

"Лидия Александровна была представителем классической школы журналистки. Той, что сегодня находится на грани вымирания. Той, где ювелирная огранка русского языка украшает богатство внутреннего восприятия и широту кругозора. Той журналистики, которая с годами становится литературой или научной базой для исследователей. Где нет места графомании и дилетантизму. Плотный текст, красивый слог, мощные образы", - отметила она, прикрепив ссылки на статьи Чешковой "Поставщик ситца" и "Дороги не кончаются".

Захарова уточнила, что прощание состоится 2 декабря в 11:30 в Храме иконы Божией Матери по адресу: Москва, ул. Поликарпова, 16. "Пишу здесь, так как редакции давно нет, а ее сын трагически погиб еще в 80-е, не оставив внуков", - добавила дипломат.