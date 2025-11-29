В Санкт-Петербурге открылся финал чемпионата "Профессионалы"

В мероприятии приняли участие 15 тыс. человек из 30 государств и 56 регионов России

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" торжественно открылся в Санкт-Петербурге парадом участников на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

"Наше движение с каждым годом расширяется - в этом году у нас более миллиона участников, более семи с половиной тысяч предприятий-партнеров. Благодаря вам все больше и больше ребят приходит учиться в среднее профессиональное образование. <...> Хочу пожелать финалистам не волноваться, идти к своим победам. Мы болеем за каждого из вас, вы, безусловно, и так уже все - лучшие, кто приехал сюда, вы - "спецназ" нашего движения профессионального образования. И, глядя на вас, приятно осознавать, что будущее нашей страны в надежных руках. Спасибо вам всем, удачи и успеха!" - сказал заместитель министра просвещения России Владимир Желонкин, обращаясь к участникам финала.

Приветственные слова конкурсантам направили также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, помощник президента России по вопросам кораблестроения Николай Патрушев и губернатор Петербурга Александр Беглов. После официальной части церемонии для участников и гостей финала состоялась дискотека под живое выступление певца Хабиба.

Ранее, в полдень, в честь финала чемпионата прозвучал традиционный выстрел из пушки в Петропавловской крепости. Право произвести залп получил студент из Челябинска Андрей Цыпышев - победитель регионального этапа по компетенции "Работы на фрезерных универсальных станках". Кроме того, с 16:00 мск по случаю открытия финала загорелась праздничная архитектурно-художественная подсветка чемпионата на петербургской телебашне. Цветовая гамма выдержана в официальных цветах чемпионата "Профессионалы" - белом и зеленом.

Участниками финала в Санкт-Петербурге стали студенты средних профессиональных учебных заведений (основная категория), школьники в возрасте от 14 лет (категория "юниоры"), а также представители профильных предприятий и международные участники - в общей сложности 15 тыс. участников из 30 государств и 56 регионов России (из них 287 конкурсантов и более 300 экспертов).

Соревновательная программа проходит на базе КВЦ "Экспофорум" и аэропорта Пулково по 27 компетенциям в основной возрастной категории и по трем - в категории "юниоры". Компетенции объединены в четыре блока: образование, сервис, производство и инженерные технологии.

Деловая программа стартует 30 ноября и будет организована по трекам "Кадры и образование", "Воспитание человека труда" и "Технологии и инновации". Награждение победителей и призеров петербургского финала состоится 4 декабря.

О чемпионате

Чемпионат "Профессионалы" - самые масштабные соревнования по профессиональному мастерству в России, они проходят по наиболее массовым и востребованным экономикой специальностям. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Организатор - Минпросвещения России при поддержке федерального правительства, оператор - Институт развития профессионального образования.

Чемпионат проходит в три этапа: региональный, межрегиональный и финал. Заключительный этап в 2025 году проводится в трех городах по разным блокам компетенций: в мае состоялся финал в Нижнем Новгороде (по инновационным и креативным компетенциям), в августе - в Калуге (по промышленным компетенциям).