Под Курском хотят создать музей четвертого чемпиона мира по шахматам Алехина

КУРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Усадьба второй половины XIX века четвертого чемпиона мира по шахматам Александра Алехина в Касторенском районе Курской области может быть восстановлена. Инвесторов готов найти экс-глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Еще одна история, которая может стать не только дополнительной точкой притяжения шахматистов, но и новым местом туристической привлекательности - усадьба первого русского чемпиона мира по шахматам Александра Алехина в поселке Новодворский Касторенского района. Здание построено во второй половине XIX века. <...> Видим в этом месте огромный потенциал, Кирсан Николаевич готов найти инвесторов, которые восстановят усадьбу и сделают эту территорию сильнейшей точкой притяжения на туристической и спортивной карте Курского края", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что усадьба имеет площадь порядка 3 тыс. кв. м, семь комнат, три этажа, фруктовый сад и пруд. В этом месте четвертый чемпион мира по шахматам Александр Алехин учился играть и провел детство. Хинштейн и Илюмжинов сыграли символическую партию. "Пообщались с местными жителями - они нашу идею горячо поддерживают и переживают, что сейчас такой исторический памятник стоит в полуразрушенном состоянии. Восстановление усадьбы даст новый импульс для развития и поселка, и всего района", - отметил губернатор.

По словам главы региона, при поддержке Илюмжинова на территории Курской области запустят еще два проекта: сельские шахматы и шахматы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, будет проработан вопрос создания шахматной академии.

Александр Алехин (1892 - 1946) - первый отечественный чемпион мира по шахматам, четвертый по счету обладатель шахматной короны. Он был чемпионом в 1927-1935 и 1937-1946 годах. Алехин является единственным шахматистом, который умер, будучи действующим чемпионом мира. В его честь назван полуоткрытый дебют "Защита Алехина", впервые примененный в 1921 году ну турнире в Будапеште.