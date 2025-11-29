На внутренней стороне 83-го км МКАД приостанавливали движение

Произошло ДТП с участием пяти автомобилей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Движение автотранспорта по внутренней стороне 83-го км МКАД было затруднено из-за ДТП. Об этом сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На 83-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что движение на месте происшествия было затруднено на 2 км. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Позднее движение восстановили.

В новость внесены изменения (21:04 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.