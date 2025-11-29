Папа Римский и патриарх Константинопольский подписали совместный призыв

Кроме того, два предстоятеля призвали к искоренению конфликтов и установлению мира

Редакция сайта ТАСС

ВАТИКАН, 29 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV и патриарх Константинопольский Варфоломей заявили в совместной декларации о намерении продолжения пути объединения христиан. Как следует из распространенного службой печати Святого престола текста, продолжается работа над единой датой празднования Пасхи, Воскресения Христова.

Декларация была подписана в ознаменование празднований, посвященных 1700-летию первого Вселенского собора в Никее (нынешний Изник). "Среди решений первого Никейского собора были определены общие для всех христиан критерии определения даты Пасхи. Мы стремимся к продолжению поиска возможного решения для совместного ежегодного празднования воскресения Господа нашего Иисуса Христа", - говорится в документе.

Кроме того, два предстоятеля призвали к искоренению конфликтов и установлению мира. "Во многих регионах нашей планеты конфликты и насилие продолжают разрушать жизни слишком многих людей. Мы призываем тех, кто несет гражданскую и политическую ответственность, сделать все возможное для того, чтобы трагедия войны немедленно прекратилась, и просим всех людей доброй воли поддержать нашу просьбу", - говорится в тексте.

Как напоминается, в этом году отмечается 60-я годовщина исторической совместной декларации Папы Павла VI и вселенского патриарха Афинагора, которая упразднила обмен отлучениями после раскола 1054 года.

Накануне в Изнике прошла богословская церемония и совместная молитва с участием представителей православных церквей, преимущественно восточных.

Ранее Лев XIV в рамках апостольского визита в Турцию посетил Голубую мечеть. После завершения турецкой части визита в воскресенье глава Римско-католической церкви отправится в Ливан.