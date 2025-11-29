Figaro: во Франции пенсионер разбил яйцо о голову лидера правой партии

Жордан Барделла и его партия "Национальное объединение" подали жалобу

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Мужчина в возрасте 70 лет разбил яйцо о голову лидера французской правой партии "Национальное объединение", депутата Европарламента Жордана Барделла во время автограф-сессии в департаменте Тарн и Гаронна на юге Франции. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на жандармерию.

По данным издания, в момент, когда Барделла подписывал экземпляры своей новой книги "Чего хотят французы" (Ce que veulent les Fran ais) 70-летний мужчина подошел к нему и разбил ему о голову яйцо. Автограф-сессия была на некоторое время прервана, после чего возобновилась. Барделла и его партия подали жалобу.

Прибывшие на место стражи порядка задержали мужчину. Его обвиняют в "насилии в отношении лица, занимающего государственную должность, без причинения вреда здоровью".

Ранее на этой неделе Барделла подвергся аналогичному нападению. 17-летний старшеклассник обсыпал прогуливающегося политика мукой.