Географический диктант РГО пройдет по всему миру

В диктант войдут вопросы, присланные любителями географии со всего мира, а также задания от крупнейших российских компаний и зарубежных партнеров Русского географического общества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) проведет в 11-й раз географический диктант, который состоится очно на нескольких тысячах площадках и на сайте dictant.rgo.ru.

"В 2025 году акция пройдет в двух форматах. Очно 30 ноября в 12:00 по местному времени на специально организованных площадках в России и за рубежом. Регистрация площадок началась 1 сентября и закончится 20 ноября. Онлайн - с 30 ноября по 14 декабря на сайте dictant.rgo.ru. Время начала и окончания - 12:00 по местному времени", - сообщает пресс-служба РГО.

На выполнение заданий очного формата диктанта отводится 45 минут, участникам предстоит ответить на 40 вопросов - проверить географическую грамотность на простых фактах и в заданиях, требующих логики и эрудиции. Для иностранной аудитории подготовлен упрощенный вариант из 20 головоломок. В очередной раз в диктант войдут вопросы, присланные любителями географии со всего мира в рамках конкурса "Напиши свой вопрос для географического диктанта", а также задания от крупнейших российских компаний и зарубежных партнеров РГО.

Тематика заданий 11-й акции охватывает ключевые юбилеи 2025 года: 180-летие РГО, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 500-летие освоения Северного морского пути. На сайте геодиктанта доступна демоверсия, благодаря которой участники смогут подготовиться к решению географических загадок.

Среди наиболее ярких очных мест проведения диктанта - Кроноцкий заповедник, Музей Мирового океана, Камская ГЭС, музей вечной мерзлоты и пароход-музей "Святой Николай". Также пройдет конкурс на лучшую площадку проведения географического диктанта.

За годы проведения диктант объединил более 4 млн участников из России и 136 стран, став одним из крупнейших просветительских проектов России, а также лауреатом премии "Знание".