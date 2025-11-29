Визит Папы Льва XIV в Ливан пройдет под девизом "Блаженны миротворцы"

Вечером 1 декабря в центре Бейрута у мечети Мухаммеда аль-Амина состоится экуменическая встреча понтифика с мусульманским духовенством республики

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 30 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV прибудет 30 ноября во второй половине дня с апостольским визитом в Ливан, который пройдет под девизом "Блаженны миротворцы". Как сообщили в пресс-службе президента республики, после торжественной церемонии в международном аэропорту Бейрута понтифик направится во дворец Баабда, где проведет официальные встречи с руководителями государства.

Второй день визита, 1 декабря, начнется с посещения Львом XIV часовни в городе Анайя, где хранятся мощи почитаемого в Ливане и во всем христианском мире святого Шарбеля, монаха-отшельника, жившего в XIX веке. Он был причислен к лику святых католической церкви в 1977 году за чудесные исцеления обращавшихся к нему с молитвами о помощи людей.

Вечером 1 декабря в центре Бейрута у мечети Мухаммеда аль-Амина в специально построенной стеклянной палатке состоится экуменическая встреча понтифика с мусульманским духовенством Ливана. Папа Римский, как ожидается, выступит на ней с призывом к межрелигиозному диалогу, толерантности и отказу от насилия.

2 декабря центральным событием станет месса под открытым небом на набережной Бейрута, в ходе которой Лев XIV будет молиться о погибших во время взрыва в морском порту города 4 августа 2020 года.

Христиане Востока

Как заявил накануне визита президент республики Джозеф Аун, прибытие Папы Льва XIV на ливанскую землю станет важной вехой в истории отношений между Ливаном и Святым престолом. "Этот визит будет способствовать укреплению христианского присутствия на Востоке, а также сохранению уникального конфессионального устройства Ливана", - указал политик.

По его словам, сердца всех ливанцев открыты для встречи с понтификом. "Наш народ верит в мир и стремится к нему, поэтому мы готовы участвовать в переговорном процессе, чтобы Ливан не оказался на обочине и не стал разменной монетой при новом региональном устройстве", - подчеркнул Аун.

Папа Лев XIV прибудет в Ливан из Турции, где он встречался с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и патриархом Константинопольским Варфоломеем, а также совершил паломничество в Изник по случаю 1700-летия Первого Никейского собора. Последним главой католической церкви, посетившим Ливан, был Папа Бенедикт XVI, его визит состоялся в сентябре 2012 года.

Христиане составляют примерно треть 6-миллионного населения Ливана, большинство из них принадлежат к маронитской церкви, которую возглавляет патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос ар-Раи, он носит также титул католического кардинала.