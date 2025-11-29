В России с декабря обновится порядок оказания медпомощи при инфекциях

Новый регламент утвердили взамен действовавшего с 2012 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Новый порядок оказания медицинской помощи взрослым с инфекционными заболеваниями вступит в силу в России 1 декабря и будет касаться всех профильных медучреждений. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"С 1 декабря 2025 года вступает в силу порядок оказания медпомощи по профилю "инфекционные болезни". Он должен применяться всеми медорганизациями, у которых имеется лицензия на услуги по инфекционным болезням", - сказал эксперт.

Этот регламент был утвержден приказом Минздрава РФ взамен действовавшего с 2012 года порядка оказания медпомощи взрослым больным с инфекционными заболеваниями.

Этапы и виды помощи

Машаров отметил несколько основных положений нового документа. "Первичная медпомощь по данному профилю может оказываться амбулаторно или в дневном стационаре (то есть, когда пациенты не остаются на ночь - прим. ТАСС)", - сказал член ОП РФ.

В свою очередь "специализированную помощь по медпоказаниям пациентам оказывают в стационаре в случаях среднего и тяжелого развития болезни". Такая помощь должна оказываться пациентам с одновременным течением двух и более заболеваний, а также в случаях, когда невозможно поставить диагноз амбулаторно или при неэффективности такого способа лечения.

"Специализированная помощь по эпидемическим показаниям оказывается при инфекции, угрожающей окружающим, а также пациентам, получающим соцуслуги в форме соцобслуживания в стационаре, либо пациентам, не имеющим условий для самоизоляции. Такую помощь оказывают и при легком течении болезни, которая требует проведения мероприятий по санитарной охране территории страны", - сказал собеседник агентства.

За доврачебную помощь будут отвечать медработники со средним образованием, за врачебную - терапевты, врачи общей практики или семейные врачи, а за специализированную - инфекционисты, перечислил Машаров. Экстренная же медпомощь оказывается бригадами скорой помощи, в стационаре - в отделении анестезиологии-реанимации и инфекционном отделении.

Как отметил Машаров, согласно документу, любые медучреждения при угрозе распространения инфекционных заболеваний могут быть с учетом эпидемической обстановки перепрофилированы на оказание медпомощи инфекционным больным.

Кроме того, в медучреждениях с инфекционными отделениями должно быть предусмотрено наличие автоматического наружного дефибриллятора и укладки для оказания первой помощи самому медперсоналу с применением медизделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций.