Миронов предложил выплачивать зарплату за материнство

Лидер фракции "Справедливая Россия" подчеркнул, что выплата должна быть не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка
22:16
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Неработающие мамы, занимающиеся воспитанием детей, должны иметь право на "родительскую зарплату" в размере не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка. Об этом заявил ТАСС лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов по случаю отмечаемого сегодня в России Дня матери.

"Наше предложение о "родительской зарплате": если кто-то из родителей - как правило, это мама - находится с ребенком, то пускай она получает зарплату в размере хотя бы прожиточного минимума. Это будет справедливо и нужно. Нашим дорогим женщинам нужна обязательная государственная поддержка, мы на этом будем настаивать", - отметил депутат.

По его словам, речь идет о ежемесячных выплатах для одного из родителей, который не работает, а занимается воспитанием детей. Средства предлагается выплачивать на каждого ребенка до его совершеннолетия. "Такой законопроект мы вносили еще в 2021 году, настаиваем на этой мере. Материнский труд имеет огромное значение, - не только в масштабах семьи, но для всего государства. Государство должно ценить и вознаграждать его, в том числе и финансово", - сказал парламентарий.

Миронов дополнил, что многие регионы вводят свои разовые выплаты ко Дню матери, чаще всего они назначаются женщинам, у которых пятеро и более детей. "Было бы правильно на федеральном уровне ввести подобные выплаты, как минимум, для всех многодетных мам. Мы с таким предложением выступали еще год назад", - заявил депутат. Он подчеркнул, что любые меры поддержки матерям нужны, но не стоит этого делать только в честь праздника.

День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября, в 2025 году - 30 ноября. 

