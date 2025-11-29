DM: в Шотландии заявили о риске роста числа бездомных украинских беженцев

Это связано с урезанием программ помощи, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Число бездомных украинских беженцев в Шотландии может увеличиться вследствие урезания программ помощи. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

В Британии для украинцев действует так называемая спонсорская схема получения убежища: для этого им необходимо иметь на руках приглашение от физических лиц, благотворительных организаций или общин, которые гарантируют беженцам свой кров или оплату им отдельного жилья. При этом британцам, которые принимают у себя беженцев, правительство выплачивает £350 ($460) в месяц.

Ранее эта сумма увеличивалась до £500 ($660) в месяц по прошествии первого года содержания британскими семьями украинских беженцев. Однако с 1 апреля правительство Великобритании вернуло размер выплат на уровень £350.

Изначально визы для беженцев выдавались на три года, затем британские власти разрешили продлить их еще на 18 месяцев. Однако с февраля 2024 года новоприбывшие беженцы с Украины могут получать разрешение на проживание в Великобритании сроком лишь на 18 месяцев. Как отметило издание, некоторые спонсоры могут отказаться от размещения у себя беженцев по завершении этого периода, и те окажутся на улице.

Всего в рамках этой программы в Великобританию перебрались около 165 тыс. украинцев. В сентябре британское правительство сообщило о планах продлить сроки пребывания для украинских беженцев еще на два года.

Вторая программа

Помимо спонсорской схемы, Соединенное Королевство запустило программу воссоединения семей, чтобы в страну могли приехать родственники тех украинцев, которые проживали на территории страны еще до начала российской спецоперации. Ею воспользовались около 60 тыс. граждан Украины. В феврале 2024 года эта схема была отменена. Согласно The Scottish Mail on Sunday, в Шотландии проживают около 28 тыс. беженцев с Украины.

В 2024 году газета The Daily Telegraph сообщала со ссылкой на данные Министерства регионального развития и жилищного строительства Великобритании, что не менее 15 тыс. украинских беженцев лишились крова в королевстве.