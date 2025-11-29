Блокадница и звезда TikTok Нина Сахарнова умерла на 105-м году жизни

Прощание состоится 3 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Участница обороны Ленинграда Нина Сахарнова умерла в Санкт-Петербурге на 105-м году жизни. Об этом сообщила ее внучка Вероника Колдина во "ВКонтакте".

"25.11.1921 - 29.11.2025. 104 года и 4 дня", - написала Колдина в соцсети.

"Она попросила, чтобы ей дали спокойно умереть. И после этого отключилась. После ее перевели в реанимацию. Надо это пережить", - рассказала Колдина подробности изданию "Фонтанка". Она добавила, что блокадница находилась в больнице с 11 ноября из-за подозрения на воспаление легких. Родственники Сахарновой планируют провести открытое прощание 3 декабря в крематории на Шафировском проспекте.

Сахарнова стала известной в интернете после появления в личном блоге внучки в TikTok, который на данный момент насчитывает более 320 тыс. подписчиков. На видео она рассказывала о своей жизни и делилась воспоминаниями о блокадном Ленинграде.

По данным общественной организации "Живой голос Победы", Сахарнова родилась 25 ноября 1921 (по паспорту - 1924) года в Петрограде. В 1939 году она окончила 10 классов и поступила в Ленинградский институт киноинженеров на электротехнический факультет. Когда началась война, осталась в Ленинграде и устроилась электромехаником на Витебском вокзале. Потом была переведена в Главное управление железных дорог, где занималась ремонтом телефонов.

После войны перешла на работу в морской регистр. После 28 лет работала в конструкторском бюро. Выйдя на пенсию, устроилась регистратором в районную поликлинику. Награждена медалями "За оборону Ленинграда" и "Ветеран труда", другими медалями и памятными знаками.