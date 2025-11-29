Юрист Петкилев: дети до шести лет в РФ не могут совершать крупные покупки

Закон при этом не отвечает на вопрос, какая сделка относится к мелкой бытовой, а какая - к крупной, отметил доцент юридического института РУДН

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Дети до шести лет в России лишены возможности заключать сделки. Они могут фактически передать деньги и получить товар в магазине, но юридически правовых последствий не возникнет, об этом ТАСС рассказал доцент юридического института РУДН, кандидат юридических наук Петр Петкилев.

Дети от 6 до 14 лет сами могут совершать мелкие бытовые покупки, получать подарки и распоряжаться карманными деньгами, которые им дали родители. Все остальные сделки за них совершают родители, усыновители или опекуны, уточнил эксперт.

Юрист напомнил, что сделки, которые заключает ребенок при походе в магазин обычно считаются мелкими бытовыми. "Если малолетний купил в магазине булочку, то суд скорее всего признает такую сделку мелкой бытовой. Если малолетний купит в магазине дорогие часы, то суд с большой долей вероятности уже посчитает эту сделку крупной и необычной", - добавил Петкилев.

При этом закон не отвечает на вопрос, какая сделка относится к мелкой бытовой, а какая - к крупной. В случае спора ее значимость будет оценивать суд, учитывая цель покупки и стоимость товара.

"Дети же до шести лет вовсе лишены возможности заключать сделки. То есть они, конечно, могут фактически передать деньги и получить за это товар в магазине, но юридически правовых последствий не возникнет, с точки зрения права такая сделка будет ничтожна", - объяснил юрист.

Подростки от 14 до 18 лет уже самостоятельно могут распоряжаться своими доходами, пользоваться банковскими вкладами и даже совершать мелкие бытовые и более крупные покупки - но только с письменного согласия законных представителей, добавил Петкилев. Он напомнил, что без ограничений заключать сделки можно с 18 лет.