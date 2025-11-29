В РПЦ считают, что господдержка избавит женщин от выбора между семьей и карьерой

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов также рассказал о мерах, которые предлагает ввести Русская православная церковь для поддержки материнства

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Государство должно оказывать подлинную поддержку материнства, чтобы женщина не ставила перед собой выбор между карьерой и семьей. Об этом в День матери ТАСС рассказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

"Следует обеспечить подлинную поддержку материнства, чтобы женщина не ставила перед собой выбор между карьерой и материнством, так как рождение детей - подлинная карьера человека, поскольку с каждым ребенком раскрываются новые таланты и способности, заложенные Богом, особенно у женщин в материнстве. Дети приносят счастье независимо от материальных трудностей или семейных проблем, в будущем становясь опорой для родителей. Этот библейский закон взаимности действует неукоснительно: сначала родители кормят детей, а затем дети кормят родителей, что формирует прочную основу общества", - сказал он.

Священник также рассказал о мерах, которые предлагает ввести Русская православная церковь для поддержки материнства. Среди них - увеличение размера ежемесячных пособий беременным женщинам до уровня не менее 1,5 прожиточного минимума, отмена критерия нуждаемости и включение периода ухода за ребенком в страховой стаж матери независимо от наличия предыдущего опыта работы.

Отец Федор напомнил о других мерах, направленных на поддержку рождаемости и многодетности: предоставление денежного сертификата на няню или ясли при невозможности устроить ребенка в детский сад, ввод декретного отпуска для беременных женщин с первого триместра, а также право на социальное обслуживание со второго триместра, введение прогрессивного принципа поддержки с рождением каждого последующего ребенка и установление материнского регионального капитала не только на третьего, но и на каждого следующего ребенка.