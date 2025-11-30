В МВД рассказали, как не стать жертвой непроверенных Telegram-ботов

В ведомстве сообщили, что не следует вводить пароли, коды из СМС, банковские реквизиты в формы, предоставленные в мессенджере

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Непроверенные Telegram-боты, полученные из сомнительных источников, не следует использовать, чтобы не стать жертвой мошенничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В целях обеспечения безопасности рекомендуется избегать использования непроверенных Telegram-ботов, полученных из сомнительных источников", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что также не следует вводить пароли, коды из СМС, банковские реквизиты в формы, предоставленные в мессенджере. А для взаимодействия с финансовыми организациями или государственными услугами в целях обеспечения безопасности лучше использовать официальные сайты или приложения.