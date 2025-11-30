В четырех регионах РФ зафиксировали средние зарплаты более 150 тыс. рублей

Речь идет о Чукотском и Ямало-Ненецком автономном округе, а также Москве и Магаданской области

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Средняя зарплата более 150 тыс. рублей зафиксирована в 4 регионах России - это Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Москва и Магаданская область. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые изучил ТАСС.

"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике: Чукотский автономный округ - 192 934 [рублей], Ямало-Ненецкий автономный округ - 173 480, город Москва - 161 100, Магаданская область - 152 498", - говорится в сообщении.

Средние зарплаты свыше 100 тыс. рублей отмечаются в Московской, Мурманской и Сахалинской областях, в Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, на Камчатке и в Санкт-Петербурге.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рассчитывается делением фонда начисленной заработной платы работников списочного и несписочного состава и внешних совместителей на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в отчетном периоде.

В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы оплаты труда (с учетом налога на доходы физических лиц и других удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации), компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер.