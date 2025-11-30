Организаторы концерта Долиной в Уссурийске опровергли массовый возврат билетов

В кассе площадки, где пройдет концерт артистки, назвали эту информацию фейковой

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Организаторы концерта Ларисы Долиной в Уссурийске в Приморском крае опровергли массовый возврат билетов. В кассе площадки Дом офицеров, где пройдет концерт артистки, в разговоре с ТАСС назвали эту информацию фейковой.

Ранее в СМИ распространялись сообщения о том, что зрители якобы массово возвращают купленные билеты на концерты Долиной на фоне скандала вокруг ее квартиры в московских Хамовниках.

"Все это фейковая информация. Концерт продан, ничего не отменяется. Никто билеты не возвращал, ни одного билета никто не вернул. И даже просьбы такой не было, чтобы вернуть деньги [за билеты]", - сказала собеседница агентства.

29 ноября на сцене "Концерт холл" во Владивостоке состоялся концерт артистки с программой "Юбилей в кругу друзей" из старых и новых хитов. В СМИ также сообщалось, что загрузка зала по количеству проданных билетов составляла 60-70%.