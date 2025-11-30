В ОП предложили ввести в школах киберспорт

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб также считает, что в школах и вузах надо ввести отдельный предмет по финансовой грамотности

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Уроки киберспорта и теорию решения изобретательских задач следует включить в учебную программу российских школьников. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Российские школьники должны изучать искусственный интеллект, киберспорт и ТРИЗ - теорию решения изобретательских задач", - сказал Гриб.

Он отметил, что дети уже давно занимаются киберспортом, но иногда "играют не в те игры". По его словам, киберспорт и кибербезопасность можно объединить в один предмет.

Теория решения изобретательных задач, считает Гриб, должна стать обязательной, так как учит детей приемам, позволяющим придумывать новое, находить нестандартное решение проблем минимальными усилиями.

Кроме того, отметил он, как в школах, так и в вузах обязательно надо ввести отдельный предмет по финансовой грамотности. "Из-за низкого уровня финансовой грамотности люди сейчас теряют состояния, накопления и жилье", - отметил замсекретаря ОП.

Ранее Гриб предложил обсудить увеличение срока обучения в школах с нынешних 11 лет до 12. По его мнению, это требования сегодняшнего дня, так как школьная программа с каждым годом усложняется, появляется все больше информации, больше предметов, научных дисциплин и этот объем знаний уже сложно уложить в 11 лет. Как считает замсекретаря ОП, вопрос введения 12-летнего образования надо рассмотреть и решить в ближайшие год-два.

Теория решения изобретательских задач

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) появилась в СССР в 1946 году. Советский ученый, инженер и писатель-фантаст Генрих Альтшуллер начал изучать, как появляются изобретения. Он проанализировал материалы 40 тыс. патентов и выяснил, что обычно инженеры используют 40 приемов, описал их назвал теорией решения изобретательских задач.

Изначально технологию ТРИЗ применяли для решения технических задач. В 1980-х этот метод использовали на предприятиях СССР, а во многих школах внедряли ТРИЗ-педагогику. В 90-е о методике забыли, но в начале 2000-х снова стали применять крупные компании.