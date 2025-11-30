Военный суд заочно рассмотрит дело россиянина, поступившего в ГУР Украины

Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Военный суд рассмотрит в заочном режиме уголовное дело россиянина, находящегося на службе в Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МО) Украины и принимавшего участие в террористической деятельности в отношении сограждан. Об этом говорится в документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Обвиняемый, действуя в составе организованной группы, намеренно осуществлял противоправную и террористическую деятельность в отношении граждан РФ. Мужчина 1996 года рождения в 2022 году добровольно заключил контракт с одним из спецподразделений ГУР МО Украины", - отмечается в документе.

Перед Вторым Западным окружным военным судом россиянин предстанет заочно вместе с другими фигурантами по делу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.