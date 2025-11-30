Эксперт Русина назвала следующий шаг по внедрению ИИ в энергетику

По мнению декана факультета энергетики Новосибирского государственного технического университета, таким шагом может стать использование искусственного интеллекта для предотвращения аварий

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Использование искусственного интеллекта для предотвращения аварий может стать следующим шагом по его внедрению в этой отрасли. Сейчас ИИ у себя применяют до 30% российских энергокомпаний, и в основном это касается обработки данных для прогнозирования нагрузки, сообщила ТАСС декан факультета энергетики Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) доктор технических наук Анастасия Русина.

"Первое, с чего начали энергетики, - использовать искусственный интеллект для прогнозирования суточного графика нагрузки. Нам необходимо знать, как завтра при влиянии различных внешних факторов (например, погодных) поведет себя потребитель. Это необходимо для определения режима станций в системе - как загрузить электрические станции для обеспечения нормальной работы потребителей. Следующий шаг - это принятие управленческих решений с помощью ИИ в энергетике. Например, настройка алгоритмов релейной защиты. Использование ИИ сможет помочь предотвратить аварийные ситуации", - сказала собеседница агентства.

Релейная защита представляет собой систему автоматического отключения поврежденных участков оборудования в случае аварийных ситуаций. В ее основе лежат специальные устройства - реле, которые анализируют параметры электрической сети. Задача такой системы - защита от коротких замыканий и перегрузок. Ученый добавила, что в НГТУ сейчас разрабатываются алгоритмы для устройств релейной защиты на основе ИИ.

Русина отметила, что энергетика - это очень консервативная отрасль, поэтому полагаться на принятие решений без оценки экспертов в ней нельзя. "Энергетика - это отрасль жизнеосбеспечения, и невозможно полагаться на машинное принятие решения. Человек, на мой взгляд, всегда здесь останется, и экспертиза, конечно, должна быть человека. Поэтому зачастую искусственный интеллект работает только в режиме советчика, но без итогового принятия решения. Сейчас методы искусственного интеллекта и модели сильно шагнули вперед. Может быть, мы перейдем к этому", - уточнила она.