Business Insider: FPV-дроны "Молния" ВС РФ создают серьезные проблемы для ВСУ

"Молния" расширяет тактику российских сил, поскольку позволяет перевозить как несколько FPV-дронов, так и взрывчатку, пишет портал со ссылкой на украинских военнослужащих

​​​​​НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Российские ударные FPV-дроны "Молния" усложняют задачу для ВСУ на фронте из-за их многофункциональности. Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на украинских военнослужащих.

По их словам, "Молния" расширяет тактику ВС РФ, поскольку позволяет перевозить как несколько FPV-дронов, так и взрывчатку, являясь грузовым "авианосцем" и ударным БПЛА одновременно.

"[Российские дроны "Молния"] дешевые, их много, и поэтому ими можно воспользоваться в любое время, в любой момент, когда захотят", - сказал порталу украинский солдат с позывным Хищник.

Ударный беспилотник "Молния" обладает повышенной дальностью полета и грузоподъемностью благодаря улучшенной аккумуляторной батарее. Она позволяет наносить удары на расстоянии до 30 км. Также беспилотник оснащен высокотехнологичным программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта, которое позволяет успешно преодолевать любые радиопомехи.