В МВД предупредили о продаже поддельных полисов ОСАГО со скидками

Мошенники "копируют дизайн реального сайта, регистрируют похожий домен и ставят заниженную цену", рассказали в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Мошенники через копии сайтов реальных страховых компаний продают поддельные полисы ОСАГО, занижая цену или предлагая большие скидки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Схема работает просто. Злоумышленники копируют дизайн реального сайта, регистрируют похожий домен и ставят заниженную цену или предлагают большие скидки", - сказали в пресс-центре.

В МВД пояснили особенности схемы - человек ищет полис ОСАГО в интернете, находит сайт с логотипом известной страховой компании и заманчивой ценой полиса. После чего ему предлагается ввести в форму имя, телефон, данные машины и оплатить банковской картой. Через пару минут на почту приходит "полис". "На первый взгляд, все в порядке. Но при ДТП выясняется: документ поддельный, а деньги ушли мошенникам", - добавили в МВД.