"Авито": оборот бумажных книг в онлайне вырос на треть за девять месяцев

По данным аналитиков, лидером продаж стала современная проза

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. На 35% вырос оборот бумажных книг в онлайне за первые три квартала 2025 года относительно аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Авито".

"Оборот книг в первых трех кварталах 2025 года вырос на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, лидером продаж стала современная проза - на нее пришлось 14% всех покупок книг. Далее следуют фэнтези (11%) и классическая проза (10%). Вместе с ней третью строчку делят фантастика и учебная литература (10%). Семейная аудитория активно покупала сказки и приключенческую литературу: оба направления заняли по 9% продаж. При этом самый популярный запрос в поиске в 2025 году - детские книги. В этом сегменте лидером года стали сказки и народные произведения.

Лидером роста продаж в октябре стала книга "Волшебник страны Оз". Ее в сравнении с сентябрем стали покупать чаще на 36%. Затем идут книги о Гарри Поттере (+30%) и "Самый богатый человек в Вавилоне" (+27%). Также в топ-5 - психологический бестселлер "Искусство любить" (+22%) и роман "Иные" (+10%), говорится в тексте.

В топ авторов вошли как известные мировые имена, так и признанная российская классика. Так, чаще всего пользователи покупали книги Джоан Роулинг. Причем в период новогодних праздников поиски и продажи книг о Гарри Поттере, по данным "Авито", растут в 2,5 раза. Также в лидерах - произведения Михаила Булгакова, Анны Джейн и Эрин Хантер, поделились эксперты.