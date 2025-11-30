Бойцы бригады "Волки" поздравили россиянок с Днем матери

Военные пожелали им чистого неба над головой

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие разведывательно-штурмовой бригады "Волки", входящей в Добровольческий корпус, поздравили россиянок с Днем матери и пожелали им чистого неба над головой. Об этом они заявили на видеозаписи, имеющейся в распоряжении ТАСС.

"Сегодня замечательный праздник, День матери. Мы хотим поздравить всех мам с праздником, пожелать крепкого здоровья, настоящего женского счастья, а самое главное - сказать слова благодарности за вашу заботу, любовь и веру в нас, за ваши молитвы. Мы чувствуем вашу поддержку, которая придает сил идти дальше и приближать победу", - отметил один из бойцов.

Еще один военнослужащий бригады пожелал россиянкам любви и уважения со стороны детей. "От командования бригады "Волки" хочу поздравить с праздником - Днем матери. Хочу пожелать всем мамам светлого неба, чистого неба над головой, любви, счастья, уважения детей и всего-всего самого лучшего. Передаем огромный привет от бригады "Волки". Победа будет за нами. "Волки" - сила. Россия - мощь", - сказал он.

День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября. В 2025 году праздник выпадает на 30 ноября.