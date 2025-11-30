Инфраструктура для доставки заказов дронами создана пока лишь в Якутии

Беспилотники перевозят посылки весом до 10 кг, время полета составляет до 15 минут

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Инфраструктура для доставки заказов с маркетплейсов с помощью беспилотной гражданской авиации создана пока только в Якутии. Опыт организации беспилотной доставки, полученный республикой, может быть в дальнейшем применен в любом городе, рассказал ТАСС основатель сервиса доставки Boon Market и руководитель компании "Бунтар" Сергей Протопопов.

Летом между Якутском и поселком Нижний Бестях (расположен на противоположной стороне реки Лены) начал работу пилотный проект "Воздушная переправа" компании Boon Market по доставке малогабаритных грузов с помощью беспилотной авиации. Дроны перевозят посылки весом до 10 кг, время полета составляет до 15 минут.

"Если говорить сегодня о развитии беспилотных авиационных систем, то мы видим, что проблема заключается главным образом в организации эксплуатации дронов. То есть, когда как уже довольно много компаний производят дроны, то вот инфраструктура, которая могла бы принимать эти услуги, организовывать услуги доставки, перелетов, - это пока только у нас есть в Якутии. В целом по России мало подобного опыта, когда ты можешь воспользоваться беспилотной авиацией внутри приложения, когда обычно все делается вручную - с долгими процедурами получения разрешений, подписания договоров", - сказал Протопопов.

Как отмечал в интервью ТАСС глава Якутии Айсен Николаев, республика стала первым регионом, организовавшим регулярные рейсы БПЛА между населенными пунктами.

В данный момент в компании рассматривают задачи по созданию дронопортов в Якутске - баз для взлета, посадки и маршрутизации дронов в автоматическом режиме. "В данный момент у нашего проекта "Воздушная переправа" нет финансирования, и он нуждается в поддержке. Нам бы помогло здесь сотрудничество с НПЦ "Полярный", где будут испытания и компетенции в области развития технологий БАС, так как весь тот опыт, который нарабатывается здесь в Якутске, может быть в дальнейшем применен в любом городе, в том числе в арктическом", - сказал Протопопов.

О созданном НПЦ

Научно-производственный центр (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем (БАС) "Полярный" открылся в Якутске 28 ноября. Власти Якутии намерены принять в 2026 году региональную программу развития беспилотников. Об этом ранее сообщал заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов.