Матвиенко поздравила женщин с Днем матери

Материнская любовь служит опорой, учит верить, мечтать и побеждать, подчеркнула председатель Совета Федерации

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. День матери призван подчеркнуть важнейшую роль женщин в развитии общества, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении с этим праздником.

"Дорогие женщины! Поздравляю вас с Днем матери! Мама - самое первое слово, которое произносит ребенок. Для каждого человека нет никого дороже матери. <...> Материнская любовь служит нам опорой, учит верить, мечтать, побеждать. <...> Этот светлый и добрый праздник призван еще раз подчеркнуть важнейшую роль женщины не только в судьбе своего ребенка, но и в развитии общества", - указала Матвиенко, слова которой приводит пресс-служба СФ.

Она также добавила, что по-настоящему счастливым является тот человек, который может в трудную минуту обратиться к матери за советом и поддержкой.