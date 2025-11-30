Володин поздравил россиянок с Днем матери
Редакция сайта ТАСС
06:40
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиянок с Днем матери.
"С праздником, дорогие мамы!"- написал Володин в Мах.
В ролике, опубликованном в посте, он отметил, что мам нужно вспоминать каждый день, а не один раз в году, на праздник.
"Каждый день надо благодарить за то, что мама жива и можно ее поцеловать. Если она еще и проводит, и встретит, - это значит, живешь счастливой жизнью. Потому что мама рядом. Без мамы на свет никто не появляется", - добавил председатель Госдумы.
День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября.