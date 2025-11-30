Володин поздравил россиянок с Днем матери

Председатель Госдумы отметил, что мам нужно вспоминать каждый день

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиянок с Днем матери.

"С праздником, дорогие мамы!"- написал Володин в Мах.

В ролике, опубликованном в посте, он отметил, что мам нужно вспоминать каждый день, а не один раз в году, на праздник.

"Каждый день надо благодарить за то, что мама жива и можно ее поцеловать. Если она еще и проводит, и встретит, - это значит, живешь счастливой жизнью. Потому что мама рядом. Без мамы на свет никто не появляется", - добавил председатель Госдумы.

День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября.