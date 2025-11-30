Во Владивостоке зал на концерте Долиной был заполнен на 70%

Организаторы отметили, что возвратов билетов не было

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Зал на концерте Ларисы Долиной, который прошел 29 ноября на концертной площадке "Концерт Холл" во Владивостоке, был заполнен на 70%, что является очень хорошим показателем, возвратов билетов не было. Об этом ТАСС сообщил представитель площадки.

Ранее в СМИ распространялись сообщения о том, что зрители якобы массово возвращают купленные билеты на концерты Долиной на фоне скандала вокруг ее квартиры в Хамовниках.

"Концерт прошел хорошо, было много зрителей, 70% было точно. Это для наших времен очень хорошо. Билеты не сдавали вообще", - рассказала собеседница агентства.

29 ноября во Владивостоке состоялся концерт артистки с программой "Юбилей в кругу друзей" из старых и новых хитов.

Как выяснил корреспондент ТАСС, из сайта по продаже билетов следует, что на концерт певицы 2 декабря в Хабаровске осталось чуть более 20 свободных мест из 680.