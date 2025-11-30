Прощание с Всеволодом Шиловским началось в его театре-студии

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище

Всеволод Шиловский © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским началась в московском театре-студии, носящем его имя, передает корреспондент ТАСС.

Шиловский умер 26 ноября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Похоронят мастера 30 ноября, на Троекуровском кладбище.

Еще до официального времени начала прощания у стен театра-студии собрались десятки людей, в том числе родные, друзья, коллеги и поклонники народного артиста. Двери театра открылись в 11:00 мск, церемония продлится до 13:00 мск.