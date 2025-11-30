ТАСС: в элитной военной академии в Одессе издеваются над курсантами

Одного из учащихся довели до суицида

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Издевательства в отношении курсантов и доведение до суицида выявлены в одесской военной академии. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В одесской военной академии доведен до суицида курсант. Тело Павла Столбуна нашли возле расположения факультета военной разведки и ССО (сил специальных операций - прим. ТАСС). За день до этого он стал объектом издевательств со стороны пятерых сержантов. Со слов очевидцев, сержанты вынуждали курсантов есть тушенку, печенье с горчицей с грязного пола и запивать это все маслом. Потом в двухлитровые бутылки воды добавляли 200 граммов соли и заставили все это выпить", - сказал собеседник агентства. Академия считается элитной.

Это все происходило на глазах командиров взводов, которые снимали издевательства на видео, добавил он. В расположение первокурсников приходил старшина с другого курса и избивал молодых. После одного из таких случаев один из курсантов покончил жизнь самоубийством, уточнили силовики.

"Также жертвами издевательств стали еще двое курсантов после того, как они украли из соседнего магазина несколько банок энергетиков. Руководством академии было введено коллективное наказание за данный проступок для всего курса - запрет ходить в магазин. А сержанты решили собственноручно расправиться с виновными", - отметил собеседник.

Ранее бывшему врио начальника академии было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и безосновательном начислении более 1 млн гривен одному из военнослужащих. Экс-чиновник, ранее занимавший должность заместителя начальника академии, в период своей деятельности сознательно способствовал незаконному начислению денежных выплат военнослужащему, длительное время находившемуся за пределами Украины, добавили там.