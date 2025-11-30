Африка заинтересована в развитии сотрудничества с Россией в высшем образовании

Ректор Университета имени Нельсона Манделы профессор Мори Дуибате отметил, что в современном мире ни один вуз не может выжить, замкнувшись на себе

ПРЕТОРИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Страны Африки крайне заинтересованы в укреплении и расширении сотрудничества с вузами России в рамках взаимовыгодных долгосрочных и передовых программ. Об этом заявил ТАСС ректор ведущего вуза Гвинеи - столичного Университета имени Нельсона Манделы - профессор Мори Дуибате, который недавно вернулся из России, где провел серию встреч в Новосибирском государственном аграрном университете. Его поездка состоялась при поддержке Центра народной дипломатии.

"Сотрудничество между африканскими и российскими университетами имеет первостепенное значение, - сказал Дуибате. - Африканские государства испытывают трудности с обеспечением адекватного финансирования образования и исследований. Это объясняет слабость исследований. Поэтому сотрудничество с развитыми странами необходимо не только для прямого финансирования, но и для обмена опытом, подготовки преподавателей, проведения совместных исследований, реализации совместных программ обучения и академической мобильности". Он добавил, что в современном мире ни один вуз не может выжить, замкнувшись на себе.

Касаясь направлений сотрудничества Университета имени Нельсона Манделы с вузами РФ, ректор отметил, что одним из приоритетов является расширение изучения русского языка. "Изучение языков способствует межкультурному взаимопониманию между нашими народами, - сказал он. - Это также предоставляет нашим студентам и преподавателям возможность взаимодействовать с русскоязычным миром".

Дуибате высказался за совместные дипломы и совместные исследования, которые повысят научный уровень вузов двух стран и дадут знания, полезные для устойчивого развития. "Получение нашими студентами высшего образования в России благодаря высококачественной поддержке и руководству со стороны российских университетов является важной задачей, - сказал он. - Нужна также разработка совместных проектов, в частности в области устойчивого развития сельского хозяйства, технологий, наук об окружающей среде и инноваций. Мы стремимся сосредоточиться на сельском хозяйстве и технологиях".

По словам ректора, в быстро меняющемся мире, отмеченном климатическими, экономическими и социальными вызовами, международное академическое сотрудничество представляет собой движущую силу прогресса и источник надежды. "Вместе мы можем строить мосты между нашими континентами, объединять наши интеллекты и способствовать более справедливому и устойчивому развитию, - сказал он. - Благодаря нашему сотрудничеству мы создаем не только программы, но и прочные дружеские связи, человеческие и интеллектуальные мосты, связывающие Гвинею с Россией".