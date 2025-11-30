В МВД Киргизии предупредили о фейковом списке якобы уже избранных депутатов

Проводится доследственная проверка

Редакция сайта ТАСС

Руководитель пресс-службы МВД Киргизии Султан Макилов © Тарас Рыбьянов/ ТАСС

БИШКЕК, 30 ноября. /ТАСС/. МВД Киргизии начало доследственную проверку по факту размещения в социальных сетях якобы окончательно списка депутатов национального парламента, выборы которых проходят 30 ноября в республике. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы МВД Султан Макилов.

"Мы сейчас проверяем, откуда они [списки] появились, кто их составил, кто их закинул [в соцсети]. По данному зарегистрированному факту уже началась доследственная проверка", - сказал он.

Список появился в местных соцсетях вечером 29 ноября. Как отметил глава пресс-службы МВД, после выяснения личности автора его действиям будет дана юридическая оценка, после чего он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности.

В этот раз парламентские выборы в Киргизии впервые за полтора десятка лет проводятся по мажоритарной системе. В стране образованы 30 округов, от каждого из которых будут избраны по 3 депутата. В общей сложности на 90 мест в Жогорку кенеше (однопалатном парламенте) претендуют 460 кандидатов. В основном это самовыдвиженцы. Партии также могли заявлять о своих кандидатах, однако этим правом воспользовалась лишь социал-консервативная партия "Ынтымак" ("Сплоченность"), которая представила девять претендентов.

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (05:00 мск) и завершат работу в 20:00 (17:00 мск). Благодаря использованию электронных урн, которые передадут данные на центральный сервер, предварительные результаты появятся сразу же после закрытия избирательных участков. Окончательные итоги ЦИК должен огласить до 15 декабря.