Эксперт Стяжкин рассказал, почему сложно идентифицировать жертв захоронений в ЛНР

Руководитель МРГ по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти сообщил, что это связано с отсутствием документов

СЕВЕРОДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Отсутствие документов у жертв массовых захоронений на территории Луганской Народной Республики серьезно осложняет процесс их идентификации и требует проведения молекулярно-генетической экспертизы каждого тела. Об этом ТАСС сообщил руководитель межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Даниил Стяжкин.

"На сегодняшний день очень большой проблемой является идентификация тел погибших, потому что, продолжая эту тему, у них при себе ни у кого нет документов, что, собственно, оставляет необходимостью проведение молекулярно-генетической экспертизы каждого тела, которое мы извлекаем именно из этих массовых траншейных захоронений", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном вывозе документов украинскими похоронными службами, руководитель МРГ отметил, что этот вопрос остается открытым для правоохранителей. Он добавил, что в будущем предстоит дать оценку действиям тех, кто занимался захоронениями и вывез документы.

Эксперт отметил, что в местах несанкционированных захоронений, расположенных вне кладбищ и созданных без соблюдения необходимых процедур, встречаются индивидуальные захоронения людей, которые погибли или умерли. По его словам, наличие средств у родственников позволяло провести отдельное стихийное захоронение.

"К большому сожалению, в Северодонецком округе мы наблюдаем ситуацию, когда в случае, если у родственников погибших не было достаточного количества средств для индивидуального захоронения или родственников и близких попросту не было, сотрудники украинских ритуальных служб захоранивали останки в общих могилах, в массовых захоронениях. Без документов или других способов идентификации, даже если им была известна личность", - констатировал Стяжкин.