Иранцы впервые приняли участие в акции "Географический диктант"

Мероприятие прошло в очном и дистанционном форматах

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Иранская молодежь впервые поучаствовала в Географическом диктанте, проекте Русского географического общества, который был проведен в школе при посольстве РФ в Иране. Мероприятие прошло в очном и дистанционном форматах.

Диктант в Иране организован Русским домом совместно со школой при посольстве России в исламской республике.

"В очном формате свои знания проверили около 50 участников, а еще больше присоединилось онлайн. Это становится возможным благодаря растущему интересу к изучению русского языка в Иране, а также активной работе Русского дома в Тегеране по популяризации русского языка и культуры", - рассказали ТАСС организаторы мероприятия.

В 2025 году диктант посвящен таким темам, как 180-летие Русского географического общества, 80-летие победы в Великой Отечественной войне, 500-летие освоения Северного морского пути, а также историческим и культурно-географическим связям России со странами БРИКС.