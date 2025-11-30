В поселке Лесная Дача ЛНР из массового захоронения извлекли более 250 погибших

Руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Даниил Стяжкин отметил, что работы в этом месте ведутся второй год

СЕВЕРОДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Полевая команда межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, начиная с 2024 года, извлекла останки 264 человек, погибших в результате ударов ВСУ по Северодонецкому округу Луганской Народной Республики в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил руководитель МРГ по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Даниил Стяжкин.

"За 2024-2025 годы всего извлечено 264 погибших и умерших в результате украинской агрессии", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Стяжкин отметил, что работы на месте массового захоронения в поселке Лесная Дача, созданном в 2022 году, продолжаются уже второй год. По мнению руководителя МРГ, общее количество тел погибших жителей региона в данном захоронении может превышать 500 человек.