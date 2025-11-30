Вице-спикер ГД Бабаков: Европа должна вернуть украденные у Африки артефакты

Депутат отметил, что до сих ни Великобритания, ни Франция, ни другие европейские державы в полной мере не ответили за преступления колониальной эпохи

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Европейские музеи должны вернуть тысячи артефактов, которые были незаконно вывезены из Африки в колониальную эпоху. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия").

"До сих пор в музеях Лондона, Парижа и Берлина хранятся тысячи артефактов, незаконно вывезенных из Африки. Это не музейные экспонаты - это культурные реликвии, святыни, украденные у народов. И они должны быть возвращены", - сказал Бабаков ТАСС.

Он добавил, что до сих ни Великобритания, ни Франция, ни другие европейские державы в полной мере не ответили за преступления колониальной эпохи - "за работорговлю, за оккупацию, за грабеж". "А между тем, именно африканские народы заплатили за европейский прогресс своей кровью, трудом и культурным наследием", - подчеркнул депутат.